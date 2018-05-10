Уже не в моде: 7 приложений, о которых все забыли

Не каждое мобильное приложение может похвастаться хотя бы минутой славы, поддерживать же свою актуальность на протяжении нескольких лет удается лишь единицам. «Газета.Ru» решила вспомнить некогда модные приложения, которые обрели бешеную популярность, а потом подверглись забвению.

GetContact

Приложение GetContact мгновенно набрало популярность в феврале 2018 года, обеспечив себе немного скандальную славу — с его помощью человек узнавал, под каким именем он записан в телефонных книжках своих знакомых и друзей.

Пользователи активно делились результатами в социальных сетях, что по большей части было совершенно безвредно.

Тем не менее не обошлось и без пары неприятных случаев — например, одна женщина узнала об измене мужа, узнав, что он записан в чьей-то книжке под женским именем.

Через несколько дней, когда ажиотаж немного спал, люди начали говорить о том, что пользоваться GetContact небезопасно. Пользователи добровольно «сливали» свою базу контактов неизвестным разработчикам, игнорируя фундаментальные правила информационной безопасности.

В результате GetContact заблокировали на территории Азербайджана Казахстана из-за нарушения законов о защите личных данных. Роскомнадзор провел проверку скандального приложения и обязал его локализовать данные россиян на территории страны.

Prisma

Prisma стала популярной в 2016 году. Это приложение «перерисовывало» фотографии пользователя в стиле известных художников с помощью нейросетей.

Приложение буквально захватило Instagram-ленты. За два месяца работы через Prisma прошло более миллиарда фотографий, а само приложение было скачано 10 млн раз.

К сожалению, вскоре пользователи «наигрались» с нейросетями, и обработанные в Prisma снимки постепенно пропали из Instagram. Тем не менее это приложение дало импульс для появления целой плеяды других подобных сервисов, использующих нейросети.

Foursquare

Приложение Foursquare было популярно в период с 2010 по 2013 год — активный пользователь смартфона не мог зайти в кафе или музей, чтобы не «зачекиниться», то есть не рассказать друзьям, где ты находишься.

Тому, кто «чекинился» наиболее активно и регулярно, предоставлялся статус «мэра» заведения. Некоторые рестораны и бары подхватили хайп от Foursquare и даже предлагали своим «мэрам» бесплатные напитки и закуски, чтобы подстегнуть пользователей соревноваться за этот титул.

В 2013 году популярность Foursquare снизилась настолько, что руководство компании приняло решение разделить приложение на два — Foursquare оставался сервисом для рекомендации хороших мест в городе, а функции «чекинов» взял на себя Swarm.

К сожалению, перезапуск так и не спас Foursquare — его показатели стабильно падали. Дела Swarm шли чуть получше, но многие пользователи так и не смогли понять, зачем им теперь два приложения вместо одного, и в результате перестали пользоваться обоими.

Meitu

Еще одно фотоприложение Meitu стало популярным среди россиян в январе 2017 года, хотя ему на настоящий момент уже исполнилось десять лет. С помощью нейросетей Meitu позволяет сделать макияж в стиле героя аниме, увеличить глаза до размеров блюдца или выбелить кожу буквально в один клик. По состоянию на июнь 2017 года количество активных уникальных пользователей Meitu по всему миру составило 1,5 млрд человек.

Кроме инстаграмеров этим приложением активно заинтересовались эксперты по кибербезопасности — как выяснилось, китайский сервис запрашивал у пользователя слишком много прав.

Например, Meitu требует доступ к телефонным звонкам и геолокации, что не совсем обоснованно для фоторедактора. Потенциально опасные разрешения в фоторедакторе отсутствовали, но пользователю может грозить таргетированная реклама и мобильный спам, если разработчик передаст личные сведения третьим лицам.

России пик популярности Meitu пришелся на два-три дня, после чего о приложении благополучно забыли. Тем не менее сеть заполонили «няшные» изображения российских политиков и знаменитостей, обработанные в китайском редакторе.

Nimses

Nimses — отличный пример социальной сети со слишком сложным принципом работы. Это проект украинских стартаперов, который довольно громко «выстрелил» в 2017 году, но так и не смог помериться силами с ведущими мировыми соцсетями.

После регистрации каждый пользователь Nimses начинает получать внутреннюю валюту — один ним за минуту пребывания в приложении. Каждое действие в Nimses требует потратить несколько нимов — будь то добавление в друзья или обычный «лайк».

По задумке авторов это должно было заставить пользователя ценить время, проведенное в социальной сети, и тратить свои нимы только на качественный контент.

Разработчики обещали внедрить монетизацию к февралю 2018 года, но этого так и не произошло. Не сбылось и их обещание того, что нимы будут принимать в кафе в качестве криптовалюты. Nimses так и не удалось стать новым концептуальным Instagram из-за недружелюбного интерфейса и сомнительной философии, так что эта «идея для стартапа» себя не оправдала.

MSQRD

MSQRD — успешный проект белорусской компании Masquerade Technologies. Это приложение позволяло пользователям накладывать на лица «маски» в режиме реального времени. По итогам 2016 года MSQRD вошло в пятерку самых популярных приложений в Google Play.

Это приложение с интуитивным управлением быстро снискало славу как среди простых пользователей, так и среди российских звезд — фото с «масками» гориллы, собаки, а также Леонардо ДиКаприо можно было найти практически в любом активном инстаграм-профиле.

В 2016 году MSQRD был куплен компанией Facebook, которая была заинтересована в интеграции «масок» в свою платформу. С тех пор, как «маски» появились практически во всех социальных сетях, в том числе в Instagram Stories, MSQRD перестал быть таким популярным, как прежде, но, безусловно, оставил свой след в истории.

FaceApp

FaceApp стал еще одним незаменимым приложением для любителей селфи, но, впрочем, быстро надоел. Этот сервис предлагал с помощью нейросетей «поменять» человеку пол, прикрепить улыбку, даже если на снимке он не улыбается, а также добавить или убавить несколько десятков лет.

Приложение-однодневка приелось в течение пары дней, но успело попасть в неприятную историю — создателя FaceApp обвинил в расизме. Новые фильтры должны были «превращать» пользователя в темнокожего, азиата или индуса, что сильно не понравилось представителям расовых меньшинств. В результате эти фильтры были удалены из приложения, так как компания посчитала их «скандальными».