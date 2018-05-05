В платежную систему Samsung Pay встроили кэшбек 

Компания Samsung сообщила о внедрении популярной во многих странах и особенно в России системы кэшбека в свою платежную систему Samsung Pay. Теперь при совершении определенных покупок часть затраченных денежных средств будет возвращаться на ваш счет.
Система на данный момент проходит обкатку, и поддерживаемых сервисов у нее не так уж много, но в будущем список будет значительно расширен. Пока что обо всех сервисах, поддерживающих кэшбек через Samsung Pay можно узнать на официальном сайте Самсунг и в фирменном приложении. Объем возвращенных средств зависит от партнера Pay и может разниться довольно сильно.
Самсунг тестирует кэшбек в ряде регионов мира, в том числе и в США, но Россия пока что мимо кассы — видимо, в нашей стране сервис заработает лишь тогда, когда будет готова его финальная стабильная версия. Сама платежная система Pay в нашей стране весьма популярна, так как спрос на смартфоны Самсунг велик. Добавим также, что в Pay с мая этого года действует система накопления бонусных баллов Samsung Rewards, которую разработчики сравнивают с системой накопления миль при авиаперелетах. Возможности реализации этих баллов также перечислены на сайте Самсунг.