В платежную систему Samsung Pay встроили кэшбек

Компания Samsung сообщила о внедрении популярной во многих странах и особенно в России системы кэшбека в свою платежную систему Samsung Pay. Теперь при совершении определенных покупок часть затраченных денежных средств будет возвращаться на ваш счет.

Система на данный момент проходит обкатку, и поддерживаемых сервисов у нее не так уж много, но в будущем список будет значительно расширен. Пока что обо всех сервисах, поддерживающих кэшбек через Samsung Pay можно узнать на официальном сайте Самсунг и в фирменном приложении. Объем возвращенных средств зависит от партнера Pay и может разниться довольно сильно.