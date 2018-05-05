K + N расширяет цифровое предложение с помощью мобильного приложения и нового центра управления

Компания Kuehne + Nagel запустила три новых цифровых решения, включая мобильное приложение, центр управления и расширение WeChat для своего портала бронирования FreightNet, пишет новостной портал AVIAV.

Приложение экспедитора Kuehne + Nagel, доступное для iOS и Android, позволяет клиентам отслеживать поставки через свои мобильные устройства.

Статусы отправки отображаются напрямую, а дополнительная информация доступна по быстрому запросу клиента. Обновления касаемо грузов можно получить с помощью push-уведомлений, и вся информация может быть передана партнерам и коллегам через каналы обмена мгновенными сообщениями, электронную почту и SMS.

Между тем, новый веб-центр управления является отправной точкой для развертывания myKN, комбинации онлайн-информации и бронирования, доступных и интегрированных в одну платформу.

На первом этапе платформа будет предлагать функции по котировкам, бронированию и отслеживанию отправленных грузов, которые будут расширены с помощью дополнительных функций панели мониторинга, отчетности и сотрудничества.

Клиенты могут персонализировать Центр управления для удовлетворения своих конкретных потребностей.

Наконец, для своей растущей клиентской базы в Азии Kuehne + Nagel представит мобильное приложение для бронирования и обслуживания на морском транспорте на WeChat в качестве расширения KN FreightNet. Данное расширение будет запущено в июне.

Детлеф Трефзгер, исполнительный директор Kuehne + Nagel, сказал: «Наша цель — быть поставщиком цепочки создания стоимости, управляемой данными.

»Создавая новые цифровые сервисы и интерфейсы, мы позволяем клиентам легко подключаться и вести бизнес с Kuehne + Nagel. Кроме того, мы работаем над бесшовным обменом данными между различными системами, которые позволят управлять автоматизацией и минимизировать необходимое ручное управление для наших клиентов, партнеров и нашей собственной организации ».