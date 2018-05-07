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Одноклассники покажут закулисье «Евровидения-2018»
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Одноклассники покажут закулисье «Евровидения-2018» 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
В социальной сети Одноклассники пройдут прямые трансляции из-за кулис международного музыкального конкурса "Евровидение", который в этом году проходит в Лиссабоне с 8 по 12 мая. Пользователи увидят репетиции выступлений конкурсантов, подготовку к шоу, прямые включения из пресс-центра, а также вечеринку закрытия конкурса.
Кроме того, зрители трансляций смогут посмотреть эксклюзивное интервью представительницы России Юлии Самойловой после одного из ее выступлений.
Собственный корреспондент Одноклассников, который будет вести трансляции, также познакомит пользователей с Лиссабоном, покажет самые яркие достопримечательности и смотровые площадки. Стримы будут доступны в группе «Блоги в ОК».
В Одноклассниках регулярно проходят прямые трансляции крупных фестивалей и концертов. Так, в прошлом году трансляции джазового фестиваля Усадьба Jazz и стримы из-за кулис собрали 2,5 млн уникальных просмотров.
Евровидение в этом году впервые пройдет в столице Португалии на Алтис-Арене. Первый полуфинал состоится 8 мая, второй полуфинал запланирован на 10 мая, а финал — на 12 мая. Представительница России Юлия Самойлова с песней I Won't break споет во втором полуфинале под номером шесть.
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