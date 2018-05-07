Банк «Русский Стандарт» обновил мобильное приложение для iOS и Android

Банк «Русский Стандарт» представил новую версию мобильного приложения RSB Mobile для iOS и Android.

Как рассказали в финучреждении, теперь в его мобильном банке подтверждать операции можно одноразовыми кодами из push-уведомлений. В «Русском Стандарте» подчеркивают, что это «повышает безопасность и защищенность всех трансакций», при этом действующие клиенты могут продолжать пользоваться постоянным четырехзначным кодом. Каждый пользователь может в любой момент поменять способ подтверждения (постоянный код, который теперь можно создать в RSB Mobile, или одноразовые коды из push-уведомлений).

Также разработчики упростили процедуру подтверждения для переводов, осуществляемых пользователями RSB Mobile между собственными счетами: убрали необходимость вводить код.

Еще одним нововведением стало то, что теперь в приложении всегда отображается планируемая дата зачисления бонусов программы RS Cashback.

Обновить мобильный банк RSB Mobile для iOS можно в официальном магазине App Store, для Android — в магазине Google Play.