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Банк «Русский Стандарт» обновил мобильное приложение для iOS и Android
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Банк «Русский Стандарт» обновил мобильное приложение для iOS и Android 

Банки.ру 45 минут назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Банк «Русский Стандарт» представил новую версию мобильного приложения RSB Mobile для iOS и Android.
Как рассказали в финучреждении, теперь в его мобильном банке подтверждать операции можно одноразовыми кодами из push-уведомлений. В «Русском Стандарте» подчеркивают, что это «повышает безопасность и защищенность всех трансакций», при этом действующие клиенты могут продолжать пользоваться постоянным четырехзначным кодом. Каждый пользователь может в любой момент поменять способ подтверждения (постоянный код, который теперь можно создать в RSB Mobile, или одноразовые коды из push-уведомлений).
Также разработчики упростили процедуру подтверждения для переводов, осуществляемых пользователями RSB Mobile между собственными счетами: убрали необходимость вводить код.
Еще одним нововведением стало то, что теперь в приложении всегда отображается планируемая дата зачисления бонусов программы RS Cashback.
Обновить мобильный банк RSB Mobile для iOS можно в официальном магазине App Store, для Android — в магазине Google Play.
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