13 нововведений Android P, которым iOS не завидует

13 нововведений Android P, которым iOS не завидуетДва дня назад Google провела ежегодную конференцию Google I/O. Традиционно эта презентация посвящена операционной системе Android и обсуждению программных новинок.

Главным событием мероприятия стал официальный анонс мобильной ОС Android P. Вернее, на выпуск обновления компания намекала еще в начале марта, но тогда рядовому пользователю апдейт был мало интересен.

После анонса публичной бета-версии Android P, владельцы смартфонов Google смогли в числе первых оценить нововведения операционки. Что изменилось в Android P мы и расскажем в этой статье.

1. Улучшенная навигация по интерфейсу

Google решила кардинально упростить навигацию в Android P. Вместо трех аппаратных клавиш пользователям понадобятся лишь две. Упразднить решили клавишу Назад. Из системы она исчезнет лишь частично и появляться будет лишь в приложениях.

Основная же клавиша управления будет отображаться на экране постоянно. К ней разработчики привязали ряд жестов. Вот некоторые из них:

одно нажатие — переход на рабочий стол

свайп по клавише снизу вверх экрана — открытие окна многозадачности

продолжительный свайп по клавише снизу вверх экрана — открытие меню приложений

перетаскивание клавиши вправо/влево — доступ к последним программам

Стоит отметить, что некоторые из них похожи на те, что используются в iOS. Похоже, Google смекнула, что для мобильной операционки нет необходимости использовать больше одной аппаратной клавиши.

2. Обновленный экран многозадачности

В Google пересмотрели принцип формирования экрана многозадачности. Он получил имя Overview (Обзор). Учитывая, что Android P заточена на активное взаимодействие с искусственным интеллектом и машинным обучением, в верхней строке экрана Overview будут формироваться рекомендуемые приложения.

Android P будет предугадывать, какие именно приложения планирует открыть пользователь и выводить их на экране многозадачности.

Изменился и принцип взаимодействия с экранами многозадачности. Не открывая приложения во весь экран, можно скопировать фрагмент текста или картинку.

3. Новое основное меню

В Android P пользователя ждет новое основное меню. В Google прозвали его App Drawer, что дословно переводится как «коробка с программами».

Иконки сортируются в алфавитном порядке и зависят от выбранного профиля пользователя.

4. Обновленная панель оповещений

Затронули изменения и панель навигации — элемента ОС, в котором можно быстро включить/выключить определенные функции смартфона или просмотреть полученные уведомления.

В Android P все кнопки решили скруглить, а вместо всплывающего меню настроек по длинному тапу, пользователь будет перенаправлен в основное меню.

Доработали в Google и систему уведомлений. Вместо одного сообщения пользователь сможет прочесть фрагмент переписки и ответить на сообщение, не открывая его. В планах разработчиков — добавление машинного обучения, которое поспособствует более комфортной работе с уведомлениями и оповещениями, подстраиваясь под привычки пользователя.

5. Статистика использования «Цифровое благополучие»

Android P позволяет контролировать время, которое вы тратите на работу со смартфоном. Более того, в панели управления появится специальный пункт меню с точным указанием времени, затраченного на конкретное приложение. В Google эту фишку прозвали «Цифровым благополучием».

6. Родительский контроль

C помощью того же пункта «Цифровое благополучие» можно включить функцию родительского контроля и ограничить время использования определенных приложений. Для родителей такая фишка будет особенно актуальна. По истечении установленного времени иконка приложения окрашивается в серый цвет и запустить его без «прав администратора» невозможно.

7. Блокировка приложений по расписанию

В Android P реализовали еще одну интересную фичу для любителей полистать Instagram или Facebook перед сном. Вы можете установить точное время, в которое планируете спать. После наступления указанного времени все приложения будут окрашены в черно-белый цвет. Так система будет напоминать, что в это время вы собирались видеть уже третий сон.

8. Полноценный режиме «Не беспокоить»

Google пересмотрела алгоритм работы режима «Не беспокоить». Теперь при его включении на смартфоне не будут отображаться никакие оповещения и уведомления. Их невозможно будет найти ни на активном дисплее, ни на экране блокировки, ни в Центре уведомлений.

Хотите получать оповещения от определенных контактов даже в режиме «Не беспокоить»? Позаботьтесь о предварительном их добавлении в список избранных.

9. Новая регулировка громкости

Android P предусматривает одноцелевое использование клавиш регулировки громкости. В отличие от многих фирменных оболочек, вроде MIUI и Flyme, в Android P нажатие на качельку громкости будет изменять только громкость мультимедиа. Для регулировки громкости уведомлений и звонков придется перейти в настройки. А вот для включения беззвучного режима разработчики все-таки предусмотрели быструю клавишу.

10. Полноценная утилита для скриншотов

Это свершилось! Пользователи Android P получили полноценный инструмент для работы со скриншотами. Полученные снимки можно будет снабжать аннотациями. Появился и дополнительный способ фотографирования экрана по длительному удержанию клавиши Power. В открывшемся меню достаточно будет выбрать пункт Сделать скриншот.

11. Быстрый поиск в приложениях

Анонсировав функции Actions и Slices, Google, по сути, скопировала меню 3D Touch у iPhone. Вместо того, чтобы открывать приложение и переходить к нужному пункту меню для вызова той или иной функции, доступ к ней можно получить прямо с экрана основного меню, тапнув по иконке.

Так, например, в Google Картах можно сразу же задать нужный маршрут следования, не открывая само приложение.

12. «Правильный» расход аккумулятора

Google продолжает бороться с прожорливостью операционной системы Android и в новой версии решила улучшить автономность устройств за счет использования машинного обучения.

В Android P появится функция Adaptive Battery, с помощью которой можно будет выставлять приоритеты приложениями в зависимости от частоты их использования. Делать это будет сама система. По заверению Google, устройства, работающие на базе новой ОС, будут разряжаться на 30% медленнее.

13. Новые схемы оформления

Разработчики получили ряд новых тем, отвечающих концепции Material Design. Сама Google прозвала ее Material Theming. В компании по такому случаю запустили даже специальный сайт (material.io). Там обещают регулярно публиковать обновления и изменения, связанные с интерфейсом ОС Android.