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Как добавить дополнительные фильтры в приложение «Фото» на iPhone
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Как добавить дополнительные фильтры в приложение «Фото» на iPhone 

Apple Insider 28 минут назад
Фото: Apple Insider
Если вы часто пользуетесь приложением «Фото» на iOS для редактирования снимков, то наверняка знаете и о встроенных фильтрах. Большинству пользователей достаточно их для обработки фотографий, однако если требуется расширить список эффектов, сделать это достаточно просто.
Для этого мы будем использовать пакет эффектов от сторонних разработчиков. Для примера мы возьмем приложение «Flare Effects».
Скачиваем приложение.
Запускаем приложение «Фото». Выбираем фотографию, которую необходимо отредактировать.
Нажимаем «Изменить», выбираем опцию «…». Здесь заходим в пункт «Ещё».
Активируем Flare Effects.
Теперь в нашем меню «…» появилось новое приложение, зайдя в которое можно будет применить сторонние фильтры.
Вот так просто можно добавлять новые эффекты для редактирования своих фотографий. Большой плюс этого решения в том, что все изменения применяются к оригиналу, но при этом всегда можно вернуться к исходному файлу в любое время. В случае же использования сторонних программ, для редактирования создаются дубликаты изображений, которые занимают лишнее место.
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