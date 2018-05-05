7 функций iPhone, которые надо скопировать с Android

7 функций iPhone, которые надо скопировать с AndroidОколо месяца осталось до главного летнего мероприятия Apple под названием WWDC 18. Презентация в первую очередь направлена на разработчиков ПО, им продемонстрируют и предоставят тестовые версии iOS, macOS, tvOS и watchOS.

Мы больше всего ждем презентацию iOS 12 и macOS 10.14 Very High Sierra. Пришло время подумать, что полезного мы хотим увидеть именно в мобильной операционной системе.

Не будем требовать невозможного, а лишь заглянем в стан конкурентов и посмотрим, какие фишки Android придутся впору iPhone. Я провел полгода с Samsung Galaxy S8, а потом снова вернулся на iPhone и теперь точно знаю, чего не хватает почти всем пользователям яблочной техники.

1. Более функциональная звонилка

Приложение Телефон практически не менялось последние несколько лет. С одной стороны голосовыми звонками пользуется все меньше пользователей, но с другой в приложении давно интегрированы вызовы мессенджеров.

Довольно странно, что в Купертино не могут довести программу до ума. Для начала нужно реализовать входящие вызовы в виде баннеров, чтобы можно было просто смахнуть его не принимая и не отклоняя звонок.

Далее нужно добавить аватарки контактов во всех разделах программы, включить умный поиск по набранным кнопкам с цифровой клавиатуры и вибрацию во время снятия трубки при дозвоне. Из других полезных мелочей на Android можно позаимствовать ландшафтный режим приложения и возможность принимать звонок настраиваемой физической кнопкой.

2. Нормальный индикатор громкости

В Apple наконец догадались, что перекрывать весь экран огромным индикатором регулировки громкости — не лучшая затея. Во встроенном плеере с недавних пор громкость регулируется небольшим ползунком в верхнем углу экрана.

Сторонние приложение, например, YouTube, реализовали собственные индикаторы. Пора привести все это к единому стандарту и добавить новый информативный и удобный индикатор.

Хорошим примером является аналогичный элемент из Android P. Всплывающее меню не только отображает текущий уровень громкости, но и позволяет переключать звуковые профили.

3. Адекватная панель управления

Раньше нижнюю шторку iOS ругали за отсутствие настроек и возможности добавлять новые переключатели. В Apple пошли на встречу, добавили настройки панели управления, но опять остановились на середине пути.

Основные индикаторы и переключатели нельзя скрывать или менять местами, а сторонние приложения не могут встраиваться в панель. Вдобавок к этому изменили логику работы кнопок Wi-Fi и Blutooth, теперь они лишь позволяют разорвать текущие подключения, не отключая при этом сами модули.

4. Быстрый запуск камеры

Очень часто iPhone достается из кармана, чтобы быстро сделать снимок.

Запуск боковым свайпом с экрана блокировки либо тупит, либо его проскакиваешь, попадая на главный экран при срабатывании Touch ID. Далее для запуска камеры приходится искать нужную иконку или открывать приложение из контрольной панели свайпом и нажатием.

Многие смартфоны на Android давно получили специальную кнопку для запуска камеры или научились запускать приложение двойным нажатием на кнопку питания.

5. Темная тема оформления

Дело здесь уже не в желании кастомизировать интерфейс, а в возможностях применяемых матриц в новых моделях iPhone. OLED — отлично справляется с отображением черного цвета и тратит при этом минимум энергии.

Почему бы не объединить две эти особенности и не доработать смарт-инверсию в полноценную темную тему оформления iOS.

Главное — не делать это эксклюзивной фишкой нового iPhone или особенностью модели в черном цвете.

6. Переосмысленная блокировка системы

Сейчас любители техники Apple лишь спорят о том, что удобнее и лучше — Face ID или Touch ID, забывая о более продуманных системах блокировки у конкурентов. На Android можно гибко настроить блокировку девайса, отключая системы защиты дома, на работе, в авто или просто при наличии рядом подключенного гаджета, например, умных часов.

Можно пойти еще дальше и полностью переосмыслить блокировку девайса. Так смартфон мог бы без пароля и сканирования пускать пользователя на рабочий стол, но требовать идентификацию во время запуска определенных приложений.

Face ID мог бы срабатывать при запуске настроек, галереи, заметок, мессенджеров и других программ, список которых можно было бы настраивать. Так не нужно было бы смотреть в экран под нужным углом, например, для просмотра видео, запуска игр или браузера.

7. Настраиваемый режим энергосбережения

Для начала нужно убрать автоматическое отключение энергосберегающего режима. Почему в Apple уверенны, что точно знают, когда нужно сменить желтую батарейку на зеленую?

Если пользователь находится в отпуске, дальней поездке или просто вдали от розетки и ему посчастливилось подзарядить смартфон, может не нужно сразу включать полную мощность девайса.

У конкурентов подобная фишка давно настраивается. Можно задавать разные профили (для продления автономности на разный период времени), управлять параметрами в каждом из них, видеть прогнозируемый прирост времени работы до подзарядки.

Одним хотелось бы увеличить время автоблокировки в режиме энергосбережения, другим — настроить максимальную производительность в нем, третьим просто нужно знать, через какое время придется искать розетку после включения режима.

Вот такие фишки позволили бы сделать iOS 12 более интересной и удобной для пользователя, а главное — не пришлось бы хвастаться парой сотен новых стикеров и эмоджи.