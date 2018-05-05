В опросах Steam о конфигурации ПК учитывались данные азиатских интернет-кафе — из-за этого статистика была неточной

Но проблему уже исправили.

В Steam опубликовали результаты опроса о конфигурации компьютеров пользователей за апрель. Сотрудники онлайн-сервиса отметили, что в течение последних месяцев подсчёты были неточными из-за того, что в статистике учитывались интернет-кафе Азии.

Примерно в августе 2017 года мы начали замечать необычные изменения в некоторых статистических параметрах. Это в особенности отразилось на увеличении числа ПК с установленной Windows 7. Также увеличилось количество используемых четырёхядерных процессоров и изменились доли рынка производителей CPU и GPU.

Также за это время выросло использование онлайн-клиентов на упрощенном китайском языке. Всё это совпало с увеличением использования Steam в интернет-кафе Азии, данные о которых оказались завышенными.

Изначально аналитическая система Steam должна была учитывать каждый компьютер раз в год. Это позволяло вести точную статистику количества пользователей сервиса. Тем не менее держатели многих интернет-кафе так организовывали работу своих заведений, что данные об их компьютерах учитывались неоднократно.

По итогам апреля 2018 года Windows остаётся основной системой, на которой используется Steam (96,43%). На Windows 10 приходится 53,1%, а на Windows 7 — 36,15% пользователей. Самыми распространёнными ЦП являются процессоры с частотой 3,3-3,69 ГГц (22,69%). Наиболее распространённой видеокартой стала NVIDIA GeForce GTX 1060 (11,88%).

Больше всего пользователей говорят на английском языке (34,37%). На втором месте китайский (30,35%), а на третьем русский (10,9%).

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