Найден погребенный подо льдами Антарктиды город

На Google Earth нашли древний город, погребенный подо льдами Антарктиды

С помощью приложения блогер разглядел постройки и башни, являющиеся скорее рукотворными, нежели природными объектами.

Блогер, изучая при помощи Google Earth поверхность Антарктиды, заметил подо льдами таинственные образования, похожие на здания. По его словам, на территории южного материка скрывается древний город, который по всей вероятности существовал много веков назад. Об этом сообщает издание Daily Mail.

С помощью приложения блогер разглядел постройки и башни, являющиеся скорее рукотворными, нежели природными объектами. Структуры объектов выстроены в практически идеальный треугольник и возможно могут оказаться частью погребенного подо льдами Антарктики древнего города.

Пользователи, которые посмотрели ролик блогера в Сети, согласны с его предположениями, считая, что один из указанных им объектов напоминает сторожевую башню.