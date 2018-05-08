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Московские власти согласовали акцию в защиту интернета на проспекте Сахарова 13 мая
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Московские власти согласовали акцию в защиту интернета на проспекте Сахарова 13 мая 

Rambler News Service 4 часа назад
Фото: otr-online.ru
Власти Москвы разрешили акцию в защиту интернета, которую инициативная группа граждан запланировала провести 13 мая, сообщает «Интерфакс».
«Организаторы прислали свое согласие на проведение мероприятия «В защиту интернета» в воскресенье на внешней стороне проспекта Академика Сахарова. Акция начнется в 14:00, заявленная численность участников — до 5 тыс. человек», — рассказал информагентству глава столичного департамента региональной безопасности Владимир Черников.
Он отметил, что ранее группа граждан направила в мэрию уведомление о проведении этой акции в центре города. Власти предложили альтернативный вариант, на который организаторы согласились.
30 апреля в Москве прошла акция в поддержку заблокированного судом мессенджера Telegram. По данным МВД, она собрала 7,5 тыс. человек.
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