Московские власти согласовали акцию в защиту интернета на проспекте Сахарова 13 мая

Власти Москвы разрешили акцию в защиту интернета, которую инициативная группа граждан запланировала провести 13 мая, сообщает «Интерфакс»

«Организаторы прислали свое согласие на проведение мероприятия «В защиту интернета» в воскресенье на внешней стороне проспекта Академика Сахарова. Акция начнется в 14:00, заявленная численность участников — до 5 тыс. человек», — рассказал информагентству глава столичного департамента региональной безопасности Владимир Черников

Он отметил, что ранее группа граждан направила в мэрию уведомление о проведении этой акции в центре города. Власти предложили альтернативный вариант, на который организаторы согласились.