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Соцсети негативно повлияли на самооценку женщин
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Социальные сети негативно повлияли на самооценку женщин 

Naked-Science.ru 4 часа назад
Фото: Naked-Science.ru
Девушки, которые дольше оставались в соцсетях, больше стремились к похудению.
Психолог Мартин Графф (Martin Graff) с коллегами из Университета Южного Уэльса провел небольшое исследование, которое показало, что девушки, уделяющие много внимания соцсетям, признают худобу привлекательной и стремятся к ней. О результатах он рассказал на научной конференции в Ноттингеме.
В его эксперименте участвовала сотня студенток. Они разделились на четыре группы — согласно времени, проводимому в социальных сетях (учитывались Facebook, Instagram и Pinterest). В первую группу попали девушки, тратившие на них меньше 30 минут в день, далее этот показатель увеличивался на полчаса. Так, респонденты четвертой группы проводили в соцсетях больше полутора часов в день.
Участницы отвечали на вопросы анкеты, которая измеряла три показателя: степень согласия с образом «идеального тела», который популяризируется в обществе, степень обеспокоенности тем, как другие люди воспринимают их собственное тело, и мотивация к похудению. Уровень объективации определялся благодаря оценке, которую студентки давали заявлениям вроде «худые девушки — более привлекательные».
Исследователи обнаружили, что те участницы, которые проводили в соцсетях более часа в день, получили наивысшие показатели во всех трех категориях. Мартин Графф прокомментировал:
«Мы продемонстрировали, что частое посещение тех сервисов, где люди выкладывают собственные фотографии для сравнения с другими, связано с нездоровым отношением к телу и тому, какие усилия для этого необходимы».
В прошлом году исследователи из Гарварда и Университета Вермонта представили алгоритм, способный выявить депрессию на ранней стадии по фото в Instagram.
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