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Как добавить иконки сайтов на вкладках Safari
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Как добавить иконки сайтов на вкладках Safari 

iPhones.ru 2 часа назад
Фото: iPhones.ru
Как добавить иконки сайтов на вкладках SafariОдним из отличий стандартного браузера на Mac от Google Chrome является отсутствие иконок сайтов на открытых вкладках. При большом количестве страниц быстрее и проще ориентироваться по цветным ярлыкам, а не по неинформативным и сливающимся названиям.
Многие активные пользователи компьютеров Mac именно из-за этого предпочитают использовать браузер от Google.
Есть способ добавить эту небольшую, но полезную фишку в Safari.
Вот, что нужно сделать для этого:
1. Перейдите на сайт Faviconographer и скачайте бесплатное приложение
2. Смонтируйте скачанный образ и установите программу.
3. Запустите приложение и предоставьте требуемые разрешения (Настройки — Защита и безопасность — Конфиденциальность — Универсальный доступ).
4. Перезапустите Safari.
Теперь на открываемых сайтах будут отображаться их иконки.
Приложение имеет небольшие глюки и недоработки, иконки иногда замирают при перетаскивании программы и не отображаются в неактивных окнах Safari. В любом случае это лучше банального текста на всех вкладках.
⭐ Спасибо re:Store за полезную информацию.
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