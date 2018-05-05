Как добавить иконки сайтов на вкладках Safari 

Как добавить иконки сайтов на вкладках SafariОдним из отличий стандартного браузера на Mac от Google Chrome является отсутствие иконок сайтов на открытых вкладках. При большом количестве страниц быстрее и проще ориентироваться по цветным ярлыкам, а не по неинформативным и сливающимся названиям.
Многие активные пользователи компьютеров Mac именно из-за этого предпочитают использовать браузер от Google.
Есть способ добавить эту небольшую, но полезную фишку в Safari.
Вот, что нужно сделать для этого:
1. Перейдите на сайт Faviconographer и скачайте бесплатное приложение
2. Смонтируйте скачанный образ и установите программу.
3. Запустите приложение и предоставьте требуемые разрешения (Настройки — Защита и безопасность — Конфиденциальность — Универсальный доступ).
4. Перезапустите Safari.
Теперь на открываемых сайтах будут отображаться их иконки.
Приложение имеет небольшие глюки и недоработки, иконки иногда замирают при перетаскивании программы и не отображаются в неактивных окнах Safari. В любом случае это лучше банального текста на всех вкладках.
⭐ Спасибо re:Store за полезную информацию.