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iOS 13 будет заточена под iPad
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iOS 13 будет заточена под iPad 

iPhones.ru 38 минут назад
Фото: iPhones.ru
iOS 13 будет заточена под iPadApple приготовила ряд функций для iPad в iOS 13. Кодовое название прошивки: Yukon. Об этом сообщил репортёр Bloomberg Марк Гурман. Утверждается, что компания работает над: • переработанным приложением Файлы
• вкладками внутри приложений в стиле macOS
• поддержкой одновременного использования одного и того же приложения в режиме многозадачности Split View
• редизайном iOS (фокус на iPad)
• рядом неназванных функций Apple Pencil Гурман ранее сообщил, что некоторые функции, первоначально запланированные для iOS 12, будут перенесены в iOS 13. Особенно любопытно будет посмотреть на переосмысление Файлов. Сейчас эта программа реализована достаточно криво и не пользуется популярностью юзеров.
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