iOS 13 будет заточена под iPad

iOS 13 будет заточена под iPadApple приготовила ряд функций для iPad в iOS 13. Кодовое название прошивки: Yukon. Об этом сообщил репортёр Bloomberg Марк Гурман. Утверждается, что компания работает над: • переработанным приложением Файлы

• вкладками внутри приложений в стиле macOS

• поддержкой одновременного использования одного и того же приложения в режиме многозадачности Split View

• редизайном iOS (фокус на iPad)