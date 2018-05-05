iOS 13 будет заточена под iPad 

iOS 13 будет заточена под iPadApple приготовила ряд функций для iPad в iOS 13. Кодовое название прошивки: Yukon. Об этом сообщил репортёр Bloomberg Марк Гурман. Утверждается, что компания работает над: • переработанным приложением Файлы
• вкладками внутри приложений в стиле macOS
• поддержкой одновременного использования одного и того же приложения в режиме многозадачности Split View
• редизайном iOS (фокус на iPad)
• рядом неназванных функций Apple Pencil Гурман ранее сообщил, что некоторые функции, первоначально запланированные для iOS 12, будут перенесены в iOS 13. Особенно любопытно будет посмотреть на переосмысление Файлов. Сейчас эта программа реализована достаточно криво и не пользуется популярностью юзеров.