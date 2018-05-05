Как узнать, какие приложения имеют доступ к учетной записи Google, и ограничить их

AndroidInsider.ru продолжает цикл статей, посвященных обеспечению безопасности персональных данных. В прошлый раз мы рассмотрели приложение iShredder, безвозвратно удаляющее файлы из памяти устройств под управлением ОС Android. Сегодня же разберемся, как узнать, какие приложения имеют доступ к учетной записи Google , и как лишить их этой привилегии.

— Для начала необходимо перейти на страницу управления учетной записью Google, которая располагается по адресу https://myaccount.google.com;

— Теперь в разделе «Безопасность и вход» выберите вкладку «Приложения, у которых есть доступ к аккаунту»;

— Отсюда перейдите на страницу управления приложениями по предложенной ссылке;

— Теперь вы можете лишить выбранные приложения права доступа к информации вашей учетной записи по нажатию на клавишу удаления слева от названия программы. Здесь же видно, к каким именно данным открыт доступ тому или иному приложению или сервису.

По материалам CNBC

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