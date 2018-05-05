Явные признаки, что ваш смартфон взломали

Можно даже и не догадываться, что ваш смартфон взломан. Но как не бывает преступлений совсем без улик, так и есть несколько признаков, по которым можно определить, что происходит что-то несанкционированное. Злоумышленники обычно не сообщают своим жертвам, что те стали жертвами — получая доступ к устройствам и информации. Но минимум следов все же остается, и желательно вовремя их засечь.

Смартфон внезапно начал быстро разряжаться. Возможная причина — запуск неконтролируемого вами приложения. Шпионские программы написаны так, чтобы действовать как можно более скрытно, но без питания им не обойтись.

Устройство нагревается не только при разговоре или другом использовании, но и в пассивном режиме — еще один признак того, что в фоне работает какая-то программа, расходуя ресурсы.

В совсем уж вопиющих случаях смартфон может без ваших команд выключаться, перезагружаться, набирать случайные номера или запускать приложения. Зачастую это не сбой операционной системы, а признак взлома.

Обратная ситуация: у вас не получается выключить смартфон. Вместо выключения он открывает разные приложения, включает подсветку и тому подобное.

В журнале вызовов появились неизвестные номера. Или же вы получаете сообщения от знакомого абонента, но они выглядит странно — например, начинаются с бессмысленного набора букв или даже символов. Откроете сообщение — и ваш смартфон сам загрузит вирусную программу. Откуда злоумышленники узнали ваш номер? Возможно, они уже взломали смартфон из вашего списка контактов и используют его базу.

При телефонном разговоре возникают помехи, треск или эхо. Либо вам звонят и тут же «кладут трубку». Это не всегда вызвано неполадками в сети оператора: не исключено, что кто-то активно пытается войти в ваш смартфон.

Как защититься

Поставьте пароль на телефон. Не пользуйтесь режимом запоминания паролей для входа в приложения или на сайты.

Заряжая телефон через незнакомый компьютер, при подключении выберите опцию «Только питание».

Запретите автоматическое подключение к точкам Wi-Fi. Выбирайте их самостоятельно и игнорируйте сети с подозрительными именами.

Предпочитайте точки доступа, защищенные паролем. Не делайте покупки и не переводите деньги, пользуясь интернет-доступом в общественной сети Wi-Fi.

Если ваш смартфон работает на операционной системе Android, установите надежный антивирус. Отнесите телефон в сервисный центр для комплексной проверки на наличие опасных программ.