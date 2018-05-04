Куда лучше всего поставить Wi-Fi-роутер

Wi-Fi — технология беспроводной локальной сети с устройствами на основе стандартов IEEE 802.11. Для понимания его работы можно провести аналогию с… радио. Но как улучшить работу Wi-Fi-сигнала?

Важно помнить, что электромагнитные волны Wi-Fi частично поглощаются стенами, полом и потолком. Также не повезет, если рядом с роутером окажутся трубы водоснабжения, поскольку вода очень хорошо поглощает сигнал.

Человек сам состоит преимущественно из воды, так что большое число людей в комнате тоже может привести к ухудшению работы Wi-Fi-роутера. Проблемы способен доставить металл, который хорошо отражает электромагнитные волны. Подпортить сигнал могут духовка, холодильник или телевизор.

А еще не стоит забывать, что в различных направлениях антенна раздает сигнал с разной силой. Однако это не означает, что ее нужно направлять прямо на ваш ноутбук…