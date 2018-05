5 неприятных ошибок при запуске Windows 10, и что с ними делать

В этой статье собраны наиболее распространенные ошибки при запуске Windows 10, а также способы их устранения. Надеемся, эта информация несколько облегчит жизнь тем, кто перешел на новую версию системы и внезапно оказался между молотом и наковальней.

1. Windows 10: «Компьютер запущен некорректно»

Первая распространенная проблема при запуске Windows 10 заключается в том, что система сообщает о некой критической ошибке (CRITICAL_PROCESS_DIED, INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE), а затем выводит голубой экран «Автоматическое восстановление» с текстом «Компьютер запущен некорректно». Причина этой ошибки, в большинстве случаев — повреждение и удаление системных файлов либо записей в реестре. Это может быть вызвано установкой и удалением программ, либо действиями антивирусов или утилит для очистки реестра Windows.

Решение проблемы заключается в восстановлении файлов и записей реестра, которые повреждены: Нажмите на кнопку Дополнительные параметры на голубом экране, выберите Поиск и устранение неисправностей > Дополнительные параметры > Параметры загрузки.

Нажмите Перезагрузить.

В окне Параметры загрузки нажмите клавишу F6 либо цифру 6 на цифровой клавиатуре для запуска безопасного режима с поддержкой командной строки.

Компьютер перезагрузится в безопасном режиме, и автоматически откроется командная строка. В ней введите: sfc /scannow dism /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth shutdown -r Компьютер будет перезагружен и после этого запуск Windows будет осуществлен в нормальном режиме.

2. Windows 10 не загружается дальше логотипа

Другая известная проблема заключается в том, что система загружается вплоть до логотипа Windows, после чего компьютер самопроизвольно отключается. Причина этой ошибки также заключается в повреждении системных файлов, однако, в отличие от первого случая, повреждения настолько серьезны, что система не может сама запустить восстановление.

В этом случае придется создать аварийный диск восстановления Windows на другом ПК с Windows 10: В панели управления Windows 10 найдите и выберите пункт Восстановление > Создание диска восстановления.

В отобразившемся окне установите параметр Выполнить резервное копирование системных файлов на диск восстановления и нажмите Далее.

Подключите к компьютеру пустой USB-накопитель. Выберите его в окне создания диска восстановления и нажмите Далее > Создать. Дождитесь окончания копирования файлов и нажмите Готово.

Извлеките USB-накопитель из компьютера, подключите его к тому, на котором не запускается Windows 10, и включите загрузку с него в BIOS.

Запустится среда восстановления Windows. В ней нужно выбрать Восстановление образа системы, либо пункт Командная строка, а затем ввести в ней команды из инструкции по решению первой проблемы. Также можно запустить среду восстановления системы с диска, с которого вы устанавливали Windows. Для этого надо загрузиться с установочного диска, в загрузчике вместо Установить нажать Восстановление системы. В отобразившемся меню выбрать Поиск и устранения неисправностей > Дополнительные параметры. Будет открыто то же самое окно опций, приведенное выше.

После восстановления компьютер будет перезагружен. Верните в BIOS загрузку с жесткого диска, и система должна будет запуститься корректно.

3. Ошибки «Boot Failure» и «An operating system wasn’t found»

В ряде случаев при запуске Windows 10 вместо загрузки операционной системы возникает черный экран с одной из двух ошибок: Boot failure. Reboot and Select Proper Boot device or insert boot media in selected boot device.

An operating system wasn’t found. Try disconnecting any drives that don’t contain an operating system. Press Ctrl+Alt+Del to restart. Причин возникновения этой ошибки также может быть две: Неверный порядок устройств загрузки в BIOS или UEFI. Проверьте, что вы загружаетесь именно с того диска, на котором установлена Windows 10.

Повреждение системного загрузчика. В этом случае вам также понадобится установочный диск либо аварийный диск восстановления Windows 10. Загрузившись с него, в среде восстановления нужно выбрать пункт Восстановление при загрузке и дать перезаписать файлы загрузчика. Также проблема может заключаться в аппаратном повреждении жесткого диска, с которого производится загрузка. 4. Не запускается Windows 10: черный экран

Распространенная ошибка при запуске Windows 10 — черный экран без признаков загрузки рабочего стола, с замершим на экране курсором или без. Такое часто происходит в результате некорректной установки каких-либо драйверов: после перезагрузки компьютер работает, но ОС не загружается. В большинстве случаев решение проблемы лежит в откате системы. Для этого также потребуется установочный диск либо диск аварийного восстановления Windows 10. Загрузившись с него, в среде восстановления можно попробовать выбрать пункт Восстановление системы.

Это позволит откатить систему к состоянию до возникновения проблемы. Система предложит выбрать точку восстановления, к которой будет произведен откат, и после подтверждения выполнит его. Как правило, после перезагрузки черный экран пропадает. 5. Долгая загрузка Windows 10 при включении

Бывает ситуация, когда Windows 10 не загружается, крутится значок ожидания, и все. На самом деле, скорее всего, ничего плохого не происходит — система просто устанавливает обновления, которые загрузила при последнем вашем использовании компьютера. В этой ситуации лучше всего просто подождать. Подобное состояние может продолжаться несколько часов в зависимости от количества и объема загруженных обновлений. Рекомендуется не отключать компьютер, а оставить его в состоянии загрузки на 1-2 часа.

Чтобы эта ошибка при запуске Windows 10 больше не повторялась, можно настроить обновление компьютера по расписанию, и система не будет загружать обновления без вашего ведома. О том, как отредактировать политики обновлений, читайте в нашей инструкции по настройке периода активности Windows 10.

Что лучше, Windows 7 или Windows 10: сравнительная таблица Фото: авторские, Windows Clan