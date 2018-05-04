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Как отключить раздел с недавними приложениями в доке iPad на iOS 11
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Как отключить раздел с недавними приложениями в доке iPad на iOS 11 

Apple Insider 1 час назад
Фото: Apple Insider
В iOS 11 Apple кардинально переработала систему многозадачности на iPad, доведя сходство фирменных планшетов с десктопными решениями до максимума. Теперь благодаря измененному доку переключение между задачами осуществляется гораздо быстрее и удобнее, а справа появляются недавно запущенные приложения. Но не всем это нравится.
Чтобы отключить раздел с недавними и предложенными программами, перейдите в «Настройки» — «Основные» — «Многозадачность и Dock»;
Теперь найдите в списке предложенных надстроек раздел Dock и переведите тумблер напротив строки «Недавние и предложенные программы» в положение «выкл.».
Теперь приложения, которые вы запускали ранее, не будут появляться в правой части док-панели, вводя вас в заблуждение продублированной пиктограммой. Освободившееся пространство можно использовать для часто запускаемых приложений. Обратите внимание, что отключение данной конфигурации не предотвратит показа программ с активной функцией Handoff.
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