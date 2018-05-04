Тим Кук анонсировал запуск Apple Pay в Норвегии, Польше и на Украине

Платежный сервис Apple Pay через несколько месяцев будет запущен в Норвегии Польше и на Украине . Об этом сообщил исполнительный директор Apple Тим Кук в ходе презентации финансовых результатов компании за II квартал, передает собкор Банки.ру в Брюсселе.

Таким образом, приложение от Apple охватит уже 19 европейских стран. В общей сложности, сервис Apple Pay доступен в 30 странах мира.

Компания отмечает, что число активных пользователей Apple Pay удвоилось за период с марта 2017 года по март 2018-го. Стоимость трансакций выросла в три раза в конце II квартала 2018 года по сравнению с аналогичным периодом в 2017 году.

Во II квартале 2018-го выручка Apple выросла на 16% в годовом исчислении, до 61,1 млрд долларов — это самый быстрый рост за два года (выше прогнозов аналитиков — в 60,9 млрд долларов).