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Тим Кук анонсировал запуск Apple Pay в Норвегии, Польше и на Украине
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Тим Кук анонсировал запуск Apple Pay в Норвегии, Польше и на Украине 

Банки.ру 38 минут назад
Платежный сервис Apple Pay через несколько месяцев будет запущен в Норвегии, Польше и на Украине. Об этом сообщил исполнительный директор Apple Тим Кук в ходе презентации финансовых результатов компании за II квартал, передает собкор Банки.ру в Брюсселе.
Таким образом, приложение от Apple охватит уже 19 европейских стран. В общей сложности, сервис Apple Pay доступен в 30 странах мира.
Компания отмечает, что число активных пользователей Apple Pay удвоилось за период с марта 2017 года по март 2018-го. Стоимость трансакций выросла в три раза в конце II квартала 2018 года по сравнению с аналогичным периодом в 2017 году.
Во II квартале 2018-го выручка Apple выросла на 16% в годовом исчислении, до 61,1 млрд долларов — это самый быстрый рост за два года (выше прогнозов аналитиков — в 60,9 млрд долларов).
Сервис Apple Pay начал свою работу в США в октябре 2014 года, затем он стал доступен в Австралии, Канаде, Великобритании, Китае, Японии и России и ряде других стран. В 2018 году сервис был запущен в Бразилии.
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