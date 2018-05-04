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Мэрия Москвы согласовала митинг за защиту интернета
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Мэрия Москвы согласовала проведение митинга за защиту интернета 13 мая 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Власти Москвы согласовали проведение шествия и митинга 13 мая на проспекте Академика Сахарова в центре города против ограничения доступа к интернет-ресурсам и против действий Роскомнадзора. Об этом сообщил ТАСС в пятницу министр правительства Москвы, руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников.
"К нам поступила заявка на проведение в районе Лубянки 13 мая шествия и митинга "Против ограничений доступа к интернет-ресурсам и к интернет-инструментам, уголовным делам за лайки и репосты, к действиям Роскомнадзора, ограничивающим права граждан". Заявка поступила практически от тех же лиц, которые организовали митинг против блокировки мессенджера Telegram 30 апреля. Учитывая его успешное проведение, мы отправили организаторам наше предложение провести данное мероприятие с 14:00 до 16:00 на проспекте Академика Сахарова. Заявленное количество участников — 5 тыс. человек", — сказал Черников.
Ранее столичные власти согласовали проведение 30 апреля шествия и митинга против блокировки Telegram на проспекте Академика Сахарова. По информации пресс-службы ГУ МВД России по Москве, число участников акции в полтора раза превысило заявленное число и составило 7,5 тыс. человек.
Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил требование Роскомнадзора о блокировке доступа к мессенджеру на территории России. Причиной стало непредоставление ФСБ ключей для дешифровки пользовательских сообщений. 16 апреля операторы связи приступили непосредственно к процедуре блокировки.
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