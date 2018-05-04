В Samsung Pay появился кэшбэк

Компания Samsung Electronics объявила о запуске программы кэшбэка в платёжной системе Samsung Pay с определённых покупок. На главной странице приложения появилась новая секция кэшбэка, на которой можно увидеть список предложений от различных ритейлеров.

При совершении покупок по этим предложениям, пользователь получает определенный процент потраченных средств назад. Вернувшиеся деньги можно снова потратить через Samsung Pay. На данный момент кэшбэк работает у избранных ритейлеров в некоторых регионах, включая США

Кроме того, начиная с мая пользователи Samsung Pay также смогут получать бонусные баллы Samsung Rewards также, как пассажиры получают «мили» для авиаперелётов.