В Минкомсвязи РФ подтвердили продолжение работы по блокированию Telegram 

Глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров опроверг сообщения о снижении активности соответствующих ведомств по блокировке мессенджера Telegram.
По его словам, все действия, предусмотренные решением суда, выполняются в полной мере. Суд вынес решение о блокировке Telegram в России за неисполнение требования ФСБ о предоставлении ключей для дешифровки сообщений пользователей 13 апреля. После этого Роскомнадзор начал блокировать все сервисы и адреса, которые использовались для доступа к популярному мессенджеру. Всего, по информации Роскомнадзора, было заблокировано 50 анонимайзеров и VPN-сервисов, обеспечивавших доступ к Telegram.