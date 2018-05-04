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В «Единой России» опровергли сообщения о том, что депутатов попросили удалить Telegram
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В «Единой России» опровергли сообщения о том, что депутатов попросили удалить Telegram 

ТАСС 55 минут назад
МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Источник в руководстве фракции «Единая Россия» в Госдуме опроверг ТАСС сообщения СМИ о том, что депутатов-единороссов якобы попросили удалить Telegram с официальных номеров телефонов.
Ранее в пятницу портал Znak.com сообщил, что депутатов парламентского большинства попросили удалить Telegram с рабочих номеров телефонов и по возможности публично об этом отчитаться. Как отмечало издание, соответствующее указание «было спущено по линии думской фракции».
"Не совсем понятно, имеют ли собеседники журналистов Znak.com отношение к фракции", — сказал ТАСС источник в руководстве фракции. В свою очередь в пресс-службе думских единороссов агентству подтвердили, что не имеют информации о такого рода рекомендациях депутатам.
Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил требование Роскомнадзора о блокировке доступа к мессенджеру Telegram в России за непредоставление ФСБ ключей для дешифровки сообщений пользователей. 16 апреля операторы связи приступили к процедуре блокировки мессенджера.
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