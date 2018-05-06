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Telegram подводит: пользователи массово жалуются на сбои в работе мессенджера
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Telegram подводит: пользователи массово жалуются на сбои в работе мессенджера 

BFM.RU 2 часа назад
Фото: BFM.RU
По решению Таганского суда Telegram должен был быть заблокирован еще 13 апреля, но уже больше трех недель у Роскомнадзора не получается его исполнить. Ведомство заблокировало 18 млн IP-адресов, но мессенджер продолжает работать.
Означают ли последние сбои то, что РКН приблизился к достижению цели? Вот что говорит партнер агентства B2Chain Антон Меркуров:
Антон Меркулов партнер агентства B2Chain «Роскомнадзор уже давно за эти три недели доказал, что это бессильное и бесполезное ведомство, которое ничего не может сделать, так как система „Ревизор“ в том числе сделана достаточно криво. Интернет можно или ломать, как это делает Роскомнадзор, причем безуспешно, но причиняя многим неудобства и все, а дальше вы с ним ничего не можете сделать — нельзя фар провернуть назад. Все дальнейшие попытки будут только проваливаться. Это пустая трата денег».
Пользователи жалуются и на сбои в работе Viber: сообщения долго не отправляются, а потом приходят адресату целой пачкой. Эксперты считают, что такие сбои при нынешней практике работы Роскомнадзора неизбежны. Вот что говорит генеральный директор аналитического агентства Telecomdaily Денис Кусков:
Денис Кусков генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily «Действительно в последнее время многие пользователи столкнулись с несильно удовлетворительной работой мессенджеров, в том числе и блокируемого долгое время Telegram, мессенджеров WhatsApp, Viber. Естественно, когда Роскомнадзор блокирует миллионы адресов, то так или иначе, они могут быть задействованы в различных компаниях, и это может приводить к зависанию в работе определенных мессенджеров, что сказывается на невозможности пользоваться в конкретный момент, о необходимости обновлять и ждать прихода или отправки сообщения. Я думаю, что здесь, конечно же, нужно разбираться компаниям, которые не нарушают законодательство, обращаться в Роскомнадзор для того, чтобы выяснять, что и почему происходит».
Ранее сообщалось, что для обхода блокировки Telegram использует динамические IP-адреса. Это и позволяло мессендежеру продолжать работать в России.
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