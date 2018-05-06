Telegram подводит: пользователи массово жалуются на сбои в работе мессенджера

По решению Таганского суда Telegram должен был быть заблокирован еще 13 апреля, но уже больше трех недель у Роскомнадзора не получается его исполнить. Ведомство заблокировало 18 млн IP-адресов, но мессенджер продолжает работать.

Означают ли последние сбои то, что РКН приблизился к достижению цели? Вот что говорит партнер агентства B2Chain Антон Меркуров

Антон Меркулов партнер агентства B2Chain «Роскомнадзор уже давно за эти три недели доказал, что это бессильное и бесполезное ведомство, которое ничего не может сделать, так как система „Ревизор“ в том числе сделана достаточно криво. Интернет можно или ломать, как это делает Роскомнадзор, причем безуспешно, но причиняя многим неудобства и все, а дальше вы с ним ничего не можете сделать — нельзя фар провернуть назад. Все дальнейшие попытки будут только проваливаться. Это пустая трата денег».

Пользователи жалуются и на сбои в работе Viber: сообщения долго не отправляются, а потом приходят адресату целой пачкой. Эксперты считают, что такие сбои при нынешней практике работы Роскомнадзора неизбежны. Вот что говорит генеральный директор аналитического агентства Telecomdaily Денис Кусков

Денис Кусков генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily «Действительно в последнее время многие пользователи столкнулись с несильно удовлетворительной работой мессенджеров, в том числе и блокируемого долгое время Telegram, мессенджеров WhatsApp, Viber. Естественно, когда Роскомнадзор блокирует миллионы адресов, то так или иначе, они могут быть задействованы в различных компаниях, и это может приводить к зависанию в работе определенных мессенджеров, что сказывается на невозможности пользоваться в конкретный момент, о необходимости обновлять и ждать прихода или отправки сообщения. Я думаю, что здесь, конечно же, нужно разбираться компаниям, которые не нарушают законодательство, обращаться в Роскомнадзор для того, чтобы выяснять, что и почему происходит».