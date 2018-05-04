Сервис такси «Максим» отказался удалять свое приложение из AppStore по требованию Apple

Сервис заказа такси «Максим» не стал удалять свое приложение из AppStore после получения соответствующего уведомления от Apple , рассказали RNS в компании. На данный момент приложение доступно в AppStore.

«Наши юристы продолжают переговоры с юристами Apple, тем временем приложение находится в маркете», — сказал RNS руководитель отдела по связям с общественностью компании Павел Стенников. Он добавил, что в компании надеются, что «разум возобладает и нам удастся прийти к взаимопониманию».

3 апреля американская корпорация Apple [потребовала] (https://rns.online/it-and-media/Apple-potrebovala-udalit-iz-AppStore-rossiiskoe-prilozhenie-taksi-Maksim-iz-za-sanktsii—2018-04-10/) удалить из AppStore российское приложение для вызова такси «Максим» из-за санкций, говорилось в уведомлении Apple в адрес компании-разработчика приложения (копия есть в распоряжении RNS).

«При распространении приложений в App Store компания Apple должна соблюдать законы США . В соответствии с положениями США о санкциях, AppStore не может размещать, распространять или вести дела с определенными приложениями или разработчиками, связанными со странами, на которые наложено эмбарго США. Недавно мы выяснили, что компания Apple не может размещать ваше приложение, поскольку это запрещено положениями о санкциях США», — говорилось в уведомлении. В документе отмечалось, что у разработчика есть 14 дней на удаление приложения из AppStore — в противном случае корпорация сделает это самостоятельно.

Стенников отмечал, что решение Apple связано с работой в Иране , в январе Apple уже требовала от компании исключить Иран из списка обслуживаемых стран. В то же время, по его словам, в Иране AppStore заблокирован, поэтому иранские пользователи iPhone и iPad не скачивают оттуда приложение «Максим». В стране действует национальный маркет для iOS, который Apple не блокирует.