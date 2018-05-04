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В Ярославле задержали пять членов ИГ, координировавшихся через Telegram
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В Ярославле задержали пять членов ИГ, координировавшихся через Telegram
ТАСС
1 час назад
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В
Ярославле
задержаны пять членов
ИГ
, координировавшиеся через мессенджер Telegram из-за рубежа, сообщили в ФСБ.
Задержанные планировали теракты в нескольких регионах, у них изъяты взрывные устройства.
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