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В Ярославле задержали пять членов ИГ, координировавшихся через Telegram
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В Ярославле задержали пять членов ИГ, координировавшихся через Telegram 

ТАСС 1 час назад
В Ярославле задержаны пять членов ИГ, координировавшиеся через мессенджер Telegram из-за рубежа, сообщили в ФСБ.
Задержанные планировали теракты в нескольких регионах, у них изъяты взрывные устройства.
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