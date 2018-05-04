В Ярославле задержали пять членов ИГ, координировавшихся через Telegram

Ярославле задержаны пять членов ИГ , координировавшиеся через мессенджер Telegram из-за рубежа, сообщили в ФСБ. Задержанные планировали теракты в нескольких регионах, у них изъяты взрывные устройства.