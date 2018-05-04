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ФСБ задержала еще 5 террористов, готовивших теракты через Telegram
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ФСБ задержала еще 5 террористов, готовивших теракты через Telegram 

iPhones.ru 1 час назад
Фото: iPhones.ru
ФСБ задержала еще 5 террористов, готовивших теракты через TelegramФедеральная служба безопасности России заявила о задержании на территории Ярославля пяти членном террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в РФ). Все участники группировки планировали теракты и общались посредством Telegram.
Координация подготовки к совершению терактов осуществлялась посредством закрытых сообществ мессенджера Telegram, в том числе из-за рубежа.
Личности задержанных не разглашаются. Возбуждено уголовное дело.
На прошлой неделе ведомство арестовало еще четверых членов организации.
В ходе расследования и проведения спецоперации правоохранительные органы задержали еще 20 человек. Все подозреваемые в подготовке терактов получали распоряжения через Telegram.
Мессенджер Павла Дурова активно блокируется на территории России с середины апреля. Причина блокировки ФСБ называет отказ руководства Telegram передать ключи шифрования переписки пользователей.
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