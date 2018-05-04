«Больше доверия к таким инструментам»: экономист оценил привязку кредитки к профилю в Instagram

Пользователи Instagram сообщили, что в социальной сети появилась новая возможность ‐ привязывать банковские карты к профилю и оплачивать покупки без перехода на сайт продавца. Пока функция тестируется в США ограниченным числом пользователей. «360» поговорил с экономистом и руководителем «Школы экспертов» Максимом Козыревым и выяснил, почему соцсети превращают в интернет‐магазины, выгодно ли такое взаимодействие бизнесу и как в эту «компанию» могут попасть криптовалюты.

Козырев назвал две причины, почему социальные сети постепенно превращаются в интернет-магазины.

Информатизация идет. Информатизация — как новое общество, меняющее индустриальное дело и меняющее свои институты. Многие люди живут в информационном пространстве — им проще, удобнее, больше доверия именно к таким инструментам

— Максим Козырев.

Вторая причина в том, что многое в информационном пространстве делается бесплатно. Но для того, чтобы это раскручивалось, нужны большие вложения, которые нужно окупать. В этой связи появляется необходимость большей капитализации.

По мнению Козырева, удобство такого вида платежей выгодно в основном информационному бизнесу.

Пока выгодно по простой причине — это не налогооблагается. Информационному бизнесу выгодно, потому что там находится. Он плотно участвует в продвижении своих услуг и товаров.

— Максим Козырев.

Что касается криптовалют, которые могут стать средством оплаты обычных покупок. Козырев считает, что современные криптовалюты — пилотные проекты.

Сегодняшние криптовалюты — скорее пилотные проекты, которые исследуют какие-то возможности

— Максим Козырев.

О новой возможности соцсети сообщил сайт TechCrunch. 1 и 2 мая в Сан-Хосе (штат Калифорния) состоялась ежегодная конференция Facebook F8. На ней объявили об изменениях, которые коснутся Intagram (Facebook владеет компанией). В сервисе, например, появится функция видеозвонков и фильтр, который позволит бороться с кибербуллингом.