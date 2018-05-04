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Жительница района Южнопортовый выиграла окружной чемпионат по информационным технологиям
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Жительница района Южнопортовый выиграла окружной чемпионат по информационным технологиям 

Префектура Юго-Восточного административного округа 1 час назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Лучшей в номинации «Начинающий пользователь» окружного чемпионата по информационным технологиям среди людей старшего поколения стала жительница района Южнопортовый Альфия Козлова.
С помощью преподавателя курсов компьютерной грамотности, организованных в ТЦСО «Южнопортовый» в рамках пилотного проекта «Московское долголетие», и своих детей она стала опытным начинающим пользователем.
— Сейчас я владею программой Word, умею делать таблицы в Excel, пользуюсь Интернетом, в частности, порталом госуслуг — записываюсь к врачу, передаю показания счетчиков, — рассказывает Альфия Козлова.
На этом пенсионерка останавливаться не собирается. В ее планах — продолжать посещать курсы, чтобы стать уверенным пользователем.
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