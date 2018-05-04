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Китайцы потеснили Facebook и Google в топ-10 приложений для iPhone
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Китайцы потеснили Facebook и Google в топ-10 приложений для iPhone 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
В десятку самых скачиваемых неигровых приложений для i-устройств впервые вошли четыре программы, разработанные китайскими компаниями. Лидером по числу загрузок за I-й квартал года стала Tik Tok, оказавшаяся «абсолютным феноменом» в Китае за последние месяцы.
Tik Tok — это простой видеоредактор, позволяющий снимать и монтировать короткие клипы, накладывать на видео звуковую дорожку, спецэффекты и делиться результатом с друзьями. Владеет им Bytedance — та же компания, которая приобрела конкурирующую социальную сеть для создания видео Musical.ly за $1 миллиард в прошлом году. Как сообщается в отчете аналитической фирмы Sensor Tower, с января по март 2018 года Tik Tok была скачана 45,8 миллиона раз.
Google принадлежат два приложения из топ-10 — YouTube, который расположился на 2-м месте (35,3 миллиона загрузок), и «Карты Google» на 10-м (22,4 миллиона). На 3–6-й строчках в App Store обосновались программы Facebook: WhatsApp (33,8 миллиона скачиваний), Messenger (31,3 миллиона), Instagram (31 миллион) и Facebook (29,4 миллиона).
Замыкают первую десятку китайцы. 7-ю позицию занял мессенджер WeChat (28,9 миллиона загрузок), которым по состоянию на март пользовались свыше 1 миллиарда человек в месяц. Мессенджер QQ с функциями социальной сети, онлайн-играми, музыкой и интернет-магазином, принадлежащий IT-конгломерату Tencent, идет следом (22,6 миллиона).
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Последняя в списке iQiyi — программа для видеостриминга в стиле YouTube (22,6 миллиона загрузок). Приложением пользуются 481 миллионов человек, которые проводят за ним 5,6 миллиарда часов в месяц.
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