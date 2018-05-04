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В России могут запустить «белый VPN»
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В России могут запустить «белый VPN» 

Ferra.ru 2 часа назад
В России рассматривается возможность запуска так называемого «белого VPN», который позволит избежать блокировок добросовестных ресурсов. Об этом рассказал журналистам Герман Клименко, советник президента РФ по вопросам развития интернета, по итогам совещания по вопросам устойчивости интернета.
Такой «белый VPN» может заработать после майских праздников. Речь идёт о создании белого списка, который будет использоваться совместно с реестром запрещённых сайтов. Клименко предложил использовать программное обеспечение OpenVPN с доступом только к пулам IP из белого списка. Клименко пояснил: «Задача при этом — удостовериться в том, что „белый список“ достоверен, добросовестные ресурсы не используют IP-адреса, которые одновременно использует Telegram, и распространение этого софта бесплатно».
Таким образом, если добросовестные ресурсы замечены в использовании IP-адресов, использующихся Telegram для обхода блокировки в России, то они не смогут попасть в белый список.
Напомним, блокировка Telegram в России началась 16 апреля 2018 года на основании решения суда, вынесенного 13 апреля. Причём в попытке ограничить Telegram, Роскомнадзор начал «бить по площадям». На пике количество заблокированных IP-адресов достигало 18 миллионов. Среди «попавших под удар» массово присутствуют сетевые адреса Google и Amazon. На перебои в работе жаловались пользователи мессенджера Viber, музыкального сервиса Spotify, социальной сети Одноклассники, разнообразных онлайн-игр, служб доставки и такси, а также многих других непричастных к Telegram сервисов.
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