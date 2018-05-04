В России могут запустить «белый VPN»

России рассматривается возможность запуска так называемого «белого VPN», который позволит избежать блокировок добросовестных ресурсов. Об этом рассказал журналистам Герман Клименко , советник президента РФ по вопросам развития интернета, по итогам совещания по вопросам устойчивости интернета.

Такой «белый VPN» может заработать после майских праздников. Речь идёт о создании белого списка, который будет использоваться совместно с реестром запрещённых сайтов. Клименко предложил использовать программное обеспечение OpenVPN с доступом только к пулам IP из белого списка. Клименко пояснил: «Задача при этом — удостовериться в том, что „белый список“ достоверен, добросовестные ресурсы не используют IP-адреса, которые одновременно использует Telegram, и распространение этого софта бесплатно».

Таким образом, если добросовестные ресурсы замечены в использовании IP-адресов, использующихся Telegram для обхода блокировки в России, то они не смогут попасть в белый список.