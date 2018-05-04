Организаторы чемпионата мира WorldSkills Kazan 2019 запустили одноименную игру

КАЗАНЬ , 4 мая. / ТАСС /. Организаторы чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019 запустили игровое мобильное приложение под названием WorldSkills Kazan 2019 The Game. Об этом сообщила пресс-служба оргкомитета.

"Приложение призвано познакомить широкую аудиторию с международным движением WorldSkills и с рабочими профессиями. Это предлагается сделать в игровой форме: согласно концепции, пользователям приложения необходимо преодолеть полосы препятствий в игре. Пользователь может проходить игру за одного из шести героев, каждый из которых представляет одну из основных соревновательных компетенций мировых чемпионатов WorldSkills: автомеханик, строитель, системный администратор, графический дизайнер, сварщик, повар. В конце каждого из уровней пользователя ждет мини-игра", — говорится в сообщении.

В зависимости от выбранной компетенции пользователю нужно будет выполнять различные задания. «Уровень автомеханика предлагает задание отремонтировать машину на время, на уровне системного администратора требуется избавиться от вирусов в локальной сети, строителю нужно правильно положить кирпич, играя за повара, пользователю предстоит приготовить блюдо из ингредиентов, сварщику нужно собрать конструкцию из пазлов, а графическому дизайнеру — найти пару каждому предмету», — отметили организаторы.