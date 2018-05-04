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В промышленных серверах Lantech IDS 2102 обнаружена критическая уязвимость
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В промышленных серверах Lantech IDS 2102 обнаружена критическая уязвимость 

SecurityLab.ru 35 минут назад
В серверах Lantech IDS, использующихся в промышленных системах, обнаружены две опасные уязвимости, одна из которых является критической и позволяет удаленному злоумышленнику выполнить произвольный код.
Первая уязвимость CVE-2018-8869 представляет собой проблему некорректной проверки входных данных. В частности, практически все поля ввода позволяют злоумышленнику вводить произвольные данные на устройстве.
Вторая уязвимость CVE-2018-8865 является критической проблемой переполнения буфера в стеке. Проэксплуатировав данную уязвимость, злоумышленник может удаленно выполнить произвольный код на устройстве.
Уязвимости затрагивают модели Lantech IDS 2102 2.0 и более ранние. Производитель пока не выпустил корректирующие исправления. Пользователям рекомендуется максимально ограничить доступ к устройству из интернета.
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