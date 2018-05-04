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Создан новый блокчейн-смартфон
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Создан новый блокчейн-смартфон 

BitCryptoNews 40 минут назад
Фото: BitCryptoNews
Компания Zippie разработала смартфон Motif, операционная система которого функционирует в тестовой сети Ethereum, а пользователи смогут зарабатывать, хранить криптовалюту и управлять ею без дополнительных приложений.
Встроенная ОС позволяет пользователям получать токены ZIPT за выполнение определенных действий. Это может быть обмен приватной информации, покупка товаров в интернете и другое. Заработанные средства хранятся в отдельном персональном кошельке Motif Digital, работающем также на блокчейне.
В дальнейшем будет доступна специальная дебетовая карта. Для управления средствами владельцам не потребуется открывать банковский счет, достаточно иметь подходящий блокчейн-смартфон.
Продажи Motif начнутся в 2018 году, ориентировочная стоимость — $350–395. В пресс-релизе сказано, что пользователи будут совершать международные платежи без дополнительных сборов. К тому же каждый сможет создать собственный цифровой идентификатор. Разработчики утверждают, что скоро многие производители последуют их примеру и переведут смартфоны на блокчейн.
Ранее мы писали, что эфириум более децентрализованный, чем биткоин.
текст: Иван Маличенко, фото и видео: Zippie
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