СМИ: во «ВКонтакте» появятся аналоги Telegram-каналов

Команда соцсети «ВКонтакте» работает над новым сервисом, объединяющем функции каналов, которые есть в мессенджере Telegram, сообщает издание «Код Дурова».

Об этом также написали администраторы закрытого сообщества «Багосы», которые выложили в качестве подтверждения фрагмент кода из приложения соцсети. Администраторы паблика считают, что каналы, как в Telegram, появятся в группах во «Вконтакте». Пресс-служба соцсети, в которую мы обратились, пока не готова комментировать эту информацию.

Microsoft и Роскомнадзор начал блокировать мессенджер Telegram 16 апреля по решению суда, поскольку администрация мессенджера не передала ключи шифрования ФСБ . Ведомство в ночь на 27 апреля внесло в реестр запрещенных сайтов некоторые IP-адреса «ВКонтакте», «Яндекса» , Twitter, Facebook и «Одноклассников», а также Amazon Google . Через некоторое время адреса разблокировали.

В воскресенье, 22 апреля, по всей России прошла массовая акция протеста против блокировки Telegram. Люди пускали из окон бумажные самолетики в поддержку свободного интернета. К акции присоединились и петербуржцы. В свою очередь Павел Дуров попросил рядовых пользователей сообщать ему на почту инсайды о причинах, планах и методах блокировки. Основатель Telegram также назвал новую дату запуска бумажных самолетиков в поддержку свободного интернета. Очередная акция пройдет в воскресенье, 29 апреля, в 19:00. О блокировках Роскомнадзора также высказался ректор Университета ИТМО Владимир Васильев . Он написал открытое письмо советнику президента по интернету Герману Клименко . Глава «Вконтакте» Андрей Рогозов прокомментировал ситуацию с массовыми блокировками, заявив, что «Роскомнадзор не понимает принципы работы современного интернета». К критике ведомства также подключилась компания «Яндекс» и российские ученые.

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