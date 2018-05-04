Киберпреступники удалили сайт администрации гражданской авиации Грузии

Киберпреступники атаковали грузинский сайт агентства гражданской авиации. В результате все базы данных данного ресурса были удалены. Об это сообщает грузинская телекомпания «Рустави-2» со ссылкой на свой конфиденциальный источник.

При попытке зайти на атакованный сайт агентства www.gcaa.ge получаем сообщение о том, что ресурс недоступен. Представители агентства на данный момент не предоставили никаких комментариев по поводу проникновения в их системы и удаления баз данных.

Специалисты утверждают, что данный инцидент не угрожает ни авиарейсам, ни работе аэропортов Грузии , граждане могут совершать перелеты, ничего не опасаясь.

Сообщается, что МВД Грузии уже начало расследование по факту этой кибератаки, но и от правоохранителей пока не удалось получить развернутых комментариев, касающихся киберинцидента.

Ранее стало известно, что количество атак DDoS значительно снизилось после закрытия сервиса WebStresser.org. WebStresser.org являлся крупнейшим сервисом платных DDoS-атак.

Специалисты подчеркивают, что этот спад имеет временный характер, они ожидают, что в будущем все вернется к прошлым цифрам за счет появления новых сервисов, организовывающих DDoS-атаки.