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Киберпреступники удалили сайт администрации гражданской авиации Грузии
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Киберпреступники удалили сайт администрации гражданской авиации Грузии 

Anti-Malware.ru 42 минуты назад
Киберпреступники атаковали грузинский сайт агентства гражданской авиации. В результате все базы данных данного ресурса были удалены. Об это сообщает грузинская телекомпания «Рустави-2» со ссылкой на свой конфиденциальный источник.
При попытке зайти на атакованный сайт агентства www.gcaa.ge получаем сообщение о том, что ресурс недоступен. Представители агентства на данный момент не предоставили никаких комментариев по поводу проникновения в их системы и удаления баз данных.
Специалисты утверждают, что данный инцидент не угрожает ни авиарейсам, ни работе аэропортов Грузии, граждане могут совершать перелеты, ничего не опасаясь.
Сообщается, что МВД Грузии уже начало расследование по факту этой кибератаки, но и от правоохранителей пока не удалось получить развернутых комментариев, касающихся киберинцидента.
Ранее стало известно, что количество атак DDoS значительно снизилось после закрытия сервиса WebStresser.org. WebStresser.org являлся крупнейшим сервисом платных DDoS-атак.
Специалисты подчеркивают, что этот спад имеет временный характер, они ожидают, что в будущем все вернется к прошлым цифрам за счет появления новых сервисов, организовывающих DDoS-атаки.
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