#avengersinfinitywar, #деньпобеды, #мызамир: Рамблер собрал хештеги недели из «ВКонтакте»

Рамблер решил узнать, какие хэштеги пользовались наибольшей популярностью в социальной сети ВКонтакте. Смотрите самые важные темы прошлой недели и оставайтесь в курсе главных новостей.

1. #avengersinfinitywar — стал на этой неделе первым по популярности хэштегом в соцсети «ВКонтакте». Avengers: Infinity War (с англ. «Мстители: Война бесконечности») — фильм режиссеров Энтони и Джо Руссо , основанный на комиксах Marvel. В России премьера фильма состоялась 3 мая. Среди пользователей соцсети множество поклонников «Мстителей», поэтому премьеру активно обсуждают и публикуют связанные с ней фан-арты.

ВКонтакте

2. #деньпобеды — занял второе место. В преддверии 9 мая пользователи соцсети вспоминают историю Великой Отечественной войны и публикуют множество фотографий и видео, в том числе и о событиях, которые предшествовали войне.

ВКонтакте

3. #мызамир — замыкает тройку лидеров. В топ-3 попал еще один хэштег, связанный с Днем Победы. Им пользователи сопровождают разнообразные посты о войне и ветеранах, например, стихи.

ВКонтакте

4. #миртрудмай — оказался на четвертой строчке. В 2018 году жители России в честь Праздника Весны и Труда отдыхали четыре дня подряд — с 29 апреля по 2 мая. Пользователи «ВКонтакте» охотно рассказывали, как они провели эти длинные выходные. Некоторые уехали с семьями на дачи, а некоторые прыгали с парашютом.

ВКонтакте

5. #холостяк — занял пятое место. Съемки шестого сезона реалити-шоу «Холостяк на ТНТ» стартовали в ноябре 2017 года. Новым главным героем шоу стал 23-летний певец Егор Крид , которому предстоит найти возлюбленную среди 25 девушек. В соцсети появляется множество новостей о «Холостяке» и фотографий главного героя.

ВКонтакте

6. #весна2018 — этому хэштегу досталось шестое место. Пользователи уже давно начали публиковать посты, посвященные приближающемуся теплу, и делиться фотографиями с первых весенних прогулок. Некоторые с наступлением хорошей погоды отправились в путешествия по стране.

ВКонтакте

7. #сессия — занял седьмое место. Весной у некоторых студентов уже начались сессии, поэтому учащиеся начали делиться «ВКонтакте» историями о своих успехах и неудачах, фотографиями и другими материалами по теме.

ВКонтакте

8. #выходной — оказался на восьмом месте. Этим хэштегом сопровождаются посты пользователей «ВКонтакте» об отдыхе, например, о небольших путешествиях и прогулках.

ВКонтакте

9. #майские — занял девятую строчку. В этом году благодаря длинным майским праздникам многим пользователям соцсети удалось отправиться в путешествия. Например, в Крым , где в начале мая было уже настоящее лето.

ВКонтакте

10. #1мая — замыкает топ-10 хэштегов. 1 мая в России отмечают Праздник Весны и Труда. Для большинства людей этот день — повод для развлечений и дополнительный выходной, но некоторые пользователи «ВКонтакте» решили действительно потрудиться 1 мая.