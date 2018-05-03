Роскомнадзор заблокировал 50 VPN-сервисов и анонимайзеров из-за Telegram 

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Роскомнадзор заблокировал 50 VPN-сервисов и анонимайзеров, предоставлявших доступ к Telegram, заявил журналистам замглавы ведомства Вадим Субботин.
"В настоящее время их 50", — сказал он.
Роскомнадзор 16 апреля начал блокировать мессенджер Telegram в России в соответствии с решением Таганского суда Москвы из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. Поскольку Telegram для обхода блокировки начал использовать хостинг Amazon и Google, Роскомнадзор начал блокировать задействованные мессенджером IP-адреса этих компаний. На этом фоне у ряда сторонних ресурсов возникали проблемы в работе в РФ.