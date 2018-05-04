Из-за Telegram заблокировано 50 VPN-сервисов

Под блокировку в России попали 50 VPN-сервисов и анонимайзеров, позволявших пользоваться мессенджером. Их число за несколько недель возросло более чем в два раза.

Роскомнадзор уже заблокировал 50 VPN-сервисов и анонимайзеров, которые позволяли получить доступ к Telegram, передает «РИА Новости» со ссылкой на ​заявление замглавы ведомства Вадима Субботина . «В настоящее время их 50», — сказал он в ответ на вопрос о числе заблокированных сервисов. До этого, 20 апреля, в ведомстве заявляли о том, что в рамках борьбы с доступом к Telegram заблокированы 18 сервисов.

Субботин также сообщил, что ведомство ведет переговоры с 15 иностранными хостерами, чьи подсети могут быть заблокированы из-за ситуации вокруг Telegram. Пока их подсети не блокируются, подчеркнул чиновник. «Там они достаточно мелкие, я не уверен, что там есть какие-то серьезные социально значимые ресурсы… Но честно обещать, что мы не заблокируем подсети этих иностранных хостинг-провайдеров, в случае если они так же будут отказываться идти навстречу российскому законодательству, я сейчас не могу», — сказал он.

Amazon, В свете продолжающейся с переменным успехом вот уже три недели борьбы российских регулирующих органов с мессенджером Telegram и «ковровых» блокировок Роскомнадзором миллионов IP-адресов хостинговых площадок Google Microsoft , DigitalOcean и других облачных провайдеров рассматривается вопрос о создании так называемого «белого списка» добросовестных веб-ресурсов. С такой инициативой выступили представители отечественной IT-индустрии на совещании в администрации президента РФ . Предполагается, что нововведение позволит обеспечить бесперебойный доступ к добропорядочным сетевым площадкам и защитит их от случайных блокировок.

Соответствующее программное решение на базе протокола OpenVPN может быть разработано после майских праздников, рассказал журналистам советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко

"Мы говорим: давайте сделаем «белый список» и положим его сверху реестра блокировок Роскомнадзора. Берется OpenVPN — это VPN только к пулам IP-адресов ресурсов из «белого списка». Задача при этом — удостовериться в том, что «белый список» достоверен, добросовестные ресурсы не используют IP-адреса, которые одновременно использует Telegram, и распространение этого софта бесплатно", — объяснил Клименко.

В случае, если добросовестные ресурсы используют IP-адреса, которые для поддержания работы в РФ использует Telegram, они не смогут быть включены в «белые списки», предупредил Клименко.

Предполагается, что разработкой софта займутся специалисты на рынке хостинга. Они же будут отвечать за модерацию и проверку сведений о ресурсах из «белых списков». При этом их основная задача — не допустить попадания в «белые списки» противоправных ресурсов.

"Придется этот список выверять, защищать, чтобы туда не попали негодяи", — подчеркнул советник президента РФ. Разработка и запуск софта не потребуют согласования с Минкомсвязи и Роскомнадзором, но в перспективе он может быть включен в реестр отечественного программного обеспечения.