Ещё
Что не так с iOS 11.3.1?
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Что не так с iOS 11.3.1? 

Apple Insider 1 час назад
Фото: Apple Insider
Обновление до iOS 11.3.1 может значительно сократить время автономной работы вашего iPhone вне зависимости от степени изношенности аккумулятора и модели аппарата. С такой проблемой столкнулись десятки пользователей «яблочных» смартфонов, отметивших неестественную скорость снижения уровня заряда.
В большинстве случаев разрядка происходит так стремительно, что списать ее на ресурсоемкие задачи получается далеко не всегда. «Я только что заметил, как батарея моего iPhone разрядилась с 58 до 7% всего за 3 минуты, — пишет пользователь Twitter с ником look_its_nelson. — Apple, твоя iOS 11.3.1 ужасна!».
Интересно, что разрядка наблюдается, даже когда смартфон находится в состоянии сна и отключен от всех беспроводных служб. Учитывая распространенность проблемы, можно практически со стопроцентной уверенностью заявлять, что виной всему баг, прокравшийся в релизную сборку iOS 11.3.1.
Впрочем, как оказалось, преждевременная разрядка — лишь одна из проблем, с которыми сталкиваются владельцы iPhone на iOS 11.3.1. Также пользователи жалуются на неестественный нагрев своих устройств даже в состоянии покоя. На момент выхода публикации Apple не дала никаких комментариев.
Столкнулись с чем-то подобным? Расскажите об этом в нашем Telegram-чате.
Apple Insider: последние новости
Министр связи допустил блокировку Viber в России Клавиатура MacBook Pro 2016 ломается вдвое чаще, чем у старых моделей Apple пойдет по миру из-за Apple Maps
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия отказалась от союзов с Китаем251
«За что они боролись, на то и напоролись»142
Украинец опозорился на «Евровидении», забыл мову95
Пока вы спали: Россия сеет хаос в Черном море310
На госсайте нашли вакансию для голых уборщиц23
Видео
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
04:59
Лондон укрепляет антироссийский альянс
В мире Политика
00:28
Украинец опозорился на «Евровидении», забыл мову
Шоу-бизнес
01:04
Путин провел массовые отставки
Политика
04:10
В МИД РФ высказались по эффекту от «дела Скрипалей»
Политика Европа
01:49
Дерзкие налётчики орудовали в метро Москвы
Происшествия Криминал
02:51
Су-57 и «Кинжал» впервые пролетели над Москвой
Армия Войска
01:08
Семья усатой «крестницы» Памелы Андерсон попала на видео
Общество
00:46
Роскомнадзор объяснил ситуацию с Viber
Интернет Наука и техника
02:30
Центр Кудрина предложил ввести новый пост
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение