Что не так с iOS 11.3.1?

Обновление до iOS 11.3.1 может значительно сократить время автономной работы вашего iPhone вне зависимости от степени изношенности аккумулятора и модели аппарата. С такой проблемой столкнулись десятки пользователей «яблочных» смартфонов, отметивших неестественную скорость снижения уровня заряда.

В большинстве случаев разрядка происходит так стремительно, что списать ее на ресурсоемкие задачи получается далеко не всегда. «Я только что заметил, как батарея моего iPhone разрядилась с 58 до 7% всего за 3 минуты, — пишет пользователь Twitter с ником look_its_nelson. — Apple , твоя iOS 11.3.1 ужасна!».

Интересно, что разрядка наблюдается, даже когда смартфон находится в состоянии сна и отключен от всех беспроводных служб. Учитывая распространенность проблемы, можно практически со стопроцентной уверенностью заявлять, что виной всему баг, прокравшийся в релизную сборку iOS 11.3.1.

Впрочем, как оказалось, преждевременная разрядка — лишь одна из проблем, с которыми сталкиваются владельцы iPhone на iOS 11.3.1. Также пользователи жалуются на неестественный нагрев своих устройств даже в состоянии покоя. На момент выхода публикации Apple не дала никаких комментариев.

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