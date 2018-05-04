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70-летняя мать Илона Маска сразила пользователей Сети своей красотой
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70-летняя мать Илона Маска сразила пользователей Сети своей красотой 

WomanHit.ru 2 часа назад
Фото: WomanHit.ru
К личной жизни основателя компаний SpaceX и Tesla Илона Маска стабильно приковано внимание публики и журналистов. Однако недавно СМИ и пользователи соцсетей обратили внимание на мать миллиардера — Мэй Маск. Несмотря на то, что 17 апреля женщина отметила свой 70-й день рождения, она по-прежнему завораживает зрителя своей красотой и статью.
Известно, что она с 15 лет работает в модельном бизнесе. За период своей карьеры ей довелось сотрудничать со многими знаменитыми брендами, такими как Swarovski и Covergirl, а также Мэй многократно сниматься для обложек глянцевых изданий.
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