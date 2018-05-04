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Делать скриншоты в Windows станет проще
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Делать скриншоты в Windows станет проще 

Вести.Ru 35 минут назад
Фото: Вести.Ru
Компания Microsoft тестирует новый, встроенный в Windows 10 инструмент, облегчающий снятие скриншотов. В очередной тестовой сборке ОС (17661) Screen Sketch — одна из функций Windows Ink — вынесена в самостоятельное приложение, что позволяет делать снимки экрана и аннотировать их без помощи сторонних утилит, таких как ShareX или Lightshot.
В следующей версии ОС, если одновременно зажать клавиши Windows + Shift + S, появится инструмент выбора области, позволяющий скопировать выделенный фрагмент экрана прямиком в буфер обмена. Сразу после этого отобразится уведомление — если на него нажать, можно будет сопроводить изображение комментарием и поделиться с другом.
Другие изменения коснутся «текучего» дизайна ОС (Fluent Design). К функции Timeline, появившейся в обновлении Windows 10 April 2018 Update, добавится эффект мягкого размытия, а Focus Assist начнет включаться автоматически, как только пользователь запустит игру в полноэкранном режиме.
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Больше о планируемом крупном обновлении Windows 10 (Redstone 5), как ожидается, будет объявлено на конференции Build. В этом году она пройдет с 7 по 9 мая в Сиэтле.
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