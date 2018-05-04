Ещё
Уязвимость в Oracle Access Manager позволяет обойти аутентификацию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Уязвимость в Oracle Access Manager позволяет обойти аутентификацию 

SecurityLab.ru 16 минут назад
В Oracle Access Manager (OAM) обнаружена уязвимость (CVE-2018-2879), позволяющая осуществить атаку padding oracle. С ее помощью злоумышленник может обойти механизм аутентификации и выдать себя за владельца любой учетной записи пользователя. Уязвимость связана с используемым OAM криптографическим форматом и затрагивает версии OAM 11g и 12c.
OAM является компонентом платформы Oracle Fusion Middleware, обеспечивающим аутентификацию в web-приложениях различных видов. Как правило, web-сервер, предоставляющий доступ к приложению, оснащен компонентом для аутентификации пользователей (Oracle WebGate). Пользователь, запрашивающий защищенный ресурс с web-сервера, перенаправляется для аутентификации на OAM. Затем OAM проводит аутентификацию пользователя (по паролю и имени) и перенаправляет его обратно к web-приложению. Поскольку аутентификация осуществляется централизованно, для того чтобы получить доступ к любому приложению, защищенному OAM, пользователю достаточно пройти аутентификацию только один раз.
Как сообщают исследователи компании SEC Consult, в OAM есть уязвимость, позволяющая шифровать и расшифровывать данные, передаваемые между OAM и web-серверами. С ее помощью исследователям удалось создать действительный токен сеанса, зашифровать его, отправить на web-сервер и получить доступ к защищенным ресурсам в качестве пользователя, уже прошедшего аутентификацию с помощью OAM.
Администраторам OAM настоятельно рекомендуется установить обновление, исправляющее данную уязвимость. Атака с использованием уязвимости продемонстрирована в видео ниже.
SecurityLab.ru: последние новости
Хакеры перенаправляют жертв на вредоносные сайты с помощью «Google Карт» В процессорах Intel обнаружены 8 новых уязвимостей Spectre-NG Роскомнадзор обвинил зарубежных хостинг-провайдеров в сбоях в работе сайтов
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Россия сеет хаос в Черном море217
Москвич посадил во дворе розы и пожалел161
Москву ждет «второе пришествие»32
Украина пожаловалась на Росавиацию137
Квартира Парфенова насмешила Лебедева57
Видео
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
04:59
Лондон укрепляет антироссийский альянс
В мире Политика
01:04
Путин провел массовые отставки
Политика
01:08
Семья усатой «крестницы» Памелы Андерсон попала на видео
Общество
00:46
Роскомнадзор объяснил ситуацию с Viber
Интернет Наука и техника
02:30
Центр Кудрина предложил ввести новый пост
Политика
00:35
Квартира Парфенова насмешила Лебедева
Шоу-бизнес
03:17
Россия отказалась от союзов с Китаем
Политика
00:18
Очевидцы рассказали подробности крушения Су-30 в Сирии
Происшествия Армия
00:59
Певица-стриптизерша стала звездой Pornhub
Интернет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение