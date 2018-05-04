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Сервис реалити-шоу hayu запустится в Канаде
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Сервис реалити-шоу hayu запустится в Канаде 

Ruvod.com 31 минуту назад
Фото: Ruvod.com
NBCUniversal International планирует в этом году запустить свой SVOD-сервис hayu в Канаде.
Это стратегическое расширение для сервиса посвященного реалити-шоу увеличит число рынков hayu до восьми; с марта 2016 года он доступен в Великобритании, Ирландии и Австралии, а с ноября 2017 также в Норвегии, Швеции, Финляндии и Дании.
Зритлям доступны лучшие реалити-шоу, большинство из которых дебютирует на сервисе в день премьеры в США. Например, Семейство Кардашьян и его спин-оффы, франшизы Настоящие домохозяйки и Сделка на миллион, и другие.
В hayu пользователям доступна возможность скачивать свои любимые реалити-шоу для просмотра без доступа в Интернет.
«Учитывая, что реалити контент пользуется огромной популярностью в Канаде, мы рады представить hayu — хорошо зарекомендовавший себя продукт — для канадских поклонников жанра», — сказал Хендрик Макдермотт, старший вице-президент NBCUniversal, — «Мы с нетерпением ждем возможности представить hayu новой аудитории и установить такие же партнерские отношения, которые мы создали на других рынках».
ИСТОЧНИК: Rapid TV News
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