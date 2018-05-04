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Теперь в Instagram можно делать покупки
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Теперь в Instagram можно делать покупки 

News.ru 42 минуты назад
Фото: News.ru
Как сообщает издание The Verge, в Instagram появилась функция платежей. Пока она доступна в тестовом режиме и лишь некоторым пользователям, но вскоре появится и у остальных пользователей.
Как она работает? В настройках сервиса появилась вкладка, где вы можете ввести данные кредитной карточки для дополнительной безопасности. После этого юзер сможет совершать покупки или оплачивать услуги прямо внутри Instagram. На данный момент перечень услуг ограничен, но со временем он будет пополняться.
Стоит отметить, что платёжная функция станет весьма полезным нововведением для многих пользователей, использующих Instagram как собственную торговую площадку. Напомним, что впервые об этой функции стало известно в марте прошлого года.
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