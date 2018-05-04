В Instagram появилась возможность платежей

Команда фотосервиса Instagram без особого шума и объявлений запустила возможность платежей в тестовом режиме у некоторых пользователей. На это обратил внимание ресурс TechCrunch.

Функция позволяет использовать дебетовые ли кредитные карты и запрашивает PIN-код для безопасности. После первоначальной настройки, пользователь может совершать покупки прямо через приложение Instagram.

На данный момент можно резервировать посещения в салоны красоты и рестораны благодаря интеграции со сторонним приложением Resy. В будущем Instagram планирует прямые платежи через приложение для покупки билетов в кино и тому подобного.