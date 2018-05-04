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В Instagram появилась возможность платежей
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В Instagram появилась возможность платежей 

Ferra.ru 35 минут назад
Фото: planet-today.ru
Команда фотосервиса Instagram без особого шума и объявлений запустила возможность платежей в тестовом режиме у некоторых пользователей. На это обратил внимание ресурс TechCrunch.
Функция позволяет использовать дебетовые ли кредитные карты и запрашивает PIN-код для безопасности. После первоначальной настройки, пользователь может совершать покупки прямо через приложение Instagram.
На данный момент можно резервировать посещения в салоны красоты и рестораны благодаря интеграции со сторонним приложением Resy. В будущем Instagram планирует прямые платежи через приложение для покупки билетов в кино и тому подобного.
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