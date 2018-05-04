Разработчики Instagram ввели функцию оплаты покупок банковской картой 

У пользователей «Instagram» появилась возможность оплачивать покупки при помощи кредитной карты. Функция находится в тестовом режиме, сообщил сайт «Русская планета».
Чтобы совершать покупки безналичным способом, необходимо зайти в настройки «Instagram» и ввести данные карты. Пользователи соцсети также могут привязать банковскую карту к своему аккаунту в целях дополнительной безопасности. В будущем разработчики обещают расширить спектр услуг.
MasterCard представила в России платформу, с помощью которой пользователи смогут переводить деньги по новым параметрам. Владельцам банковских карт предоставили возможность совершать переводы по номеру телефона, адресу электронной почты и даже по профилю социальных сетей «ВКонтакте» или «Одноклассники».