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Появилась возможность совершать покупки через Instagram
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Появилась возможность совершать покупки через Instagram 

ТК «Звезда» 10 часов назад
Фото: Pixabay
С помощью новой функции можно совершать покупки, не выходя из приложения.
Instagram внедряет функцию, позволяющую привязать к профилю пользователя кредитные или дебетовые карты и рассчитываться за товары или услуги внутри социальной сети.
Например, таким способом можно бронировать столики в ресторанах или записываться в салоны красоты, пишет TechCrunch. В перспективе можно будет оплачивать билеты в кино и аквапарки, не выходя из Instagram.
Функция встроенных платежей находится в режиме тестирования и доступна ограниченному числу пользователей и партнеров приложения в США.
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