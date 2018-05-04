Появилась возможность совершать покупки через Instagram

С помощью новой функции можно совершать покупки, не выходя из приложения.

Instagram внедряет функцию, позволяющую привязать к профилю пользователя кредитные или дебетовые карты и рассчитываться за товары или услуги внутри социальной сети.

Например, таким способом можно бронировать столики в ресторанах или записываться в салоны красоты, пишет TechCrunch. В перспективе можно будет оплачивать билеты в кино и аквапарки, не выходя из Instagram.