Сервис заказа такси «Максим» начал работать в Киргизии 

Изначально он будет доступен жителям Бишкека для заказа онлайн и по телефону, в дальнейшем планируется начать работу и в других городах страны, рассказали RNS в компании.
Цена поездки известна сразу после указания маршрута. Она не будет зависеть от дорожной ситуации и не изменится в конце пути, пояснили в компании.
Заказы выполняют партнеры сервиса, которые работают с приложением Taxsee Diver.
«Сейчас среднее время подачи автомобиля составляет 10 минут. По мере развития сервис сократит этот показатель в два раза», — отметили в компании.
Помимо Киргизии сервис «Максим» работает в России, на Украине, в Казахстане, Белоруссии, Болгарии, Грузии, Азербайджане, Таджикистане, Италии. В планах — выйти на рынки стран Европы, Азии, Ближнего и Дальнего Востока, а также Южной Америки.