Сервис заказа такси «Максим» начал работать в Киргизии

Изначально он будет доступен жителям Бишкека для заказа онлайн и по телефону, в дальнейшем планируется начать работу и в других городах страны, рассказали RNS в компании.

Цена поездки известна сразу после указания маршрута. Она не будет зависеть от дорожной ситуации и не изменится в конце пути, пояснили в компании.

Заказы выполняют партнеры сервиса, которые работают с приложением Taxsee Diver.

«Сейчас среднее время подачи автомобиля составляет 10 минут. По мере развития сервис сократит этот показатель в два раза», — отметили в компании.